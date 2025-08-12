Corpo de pesquisador morto há 66 anos é encontrado na Antártida - Pesquisador britânico caiu em geleira durante expedição em 1959. Testes de DNA confirmaram sua identidade, para surpresa da família.Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou o instituto de ciência polar do Reino Unido. Partes do seu corpo apareceram por causa de um recuo do gelo.

Então com 25 anos, Dennis Bell caiu na fenda de uma geleira na ilha Rei George, a maior das ilhas Shetland do Sul, em 26 de julho daquele ano. Ele foi encontrado neste ano por uma equipe de cientistas poloneses.

O meteorologista participava de uma missão de dois anos numa pequena base aérea britânica na baía do Almirantado. Quando sofreu o acidente, estava acompanhado de três homens e dois cães de trenó sob condições adversas, no auge do inverno do hemisfério Sul.