Jovens revivem escrita feminina secreta na China - Quatro séculos atrás, mulheres chinesas recorriam ao nüshu para se comunicar quando eram impedidas de acessar educação formal. Agora, antiga técnica volta a ganhar vida entre jovens com ajuda das redes sociais.Em uma oficina na província de Hunan, no centro da China, uma professora traça suavemente com um pincel de tinta os caracteres de uma escrita secreta inventada há séculos por mulheres.

O nüshu, que literalmente significa "escrita das mulheres" em chinês, foi criado há cerca de 400 anos, numa época em que as mulheres não tinham acesso à educação e, portanto, à escrita.

Graças ao nüshu, as mulheres podiam se comunicar entre si por meio de cartas, canções ou até mesmo bordados. Transmitido de geração em geração, de mães para filhas, o nüshu agora está voltando a ganhar popularidade em toda a China, onde é considerado um símbolo de força feminina.