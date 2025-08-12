Líderes da UE dizem que Ucrânia deve decidir próprio destino - A poucos dias do encontro entre Trump e Putin, líderes de todos os países do bloco europeu, com exceção da Hungria, insistem que caminho para a paz "não pode ser decidido" sem participação dos ucranianos.Líderes da União Europeia (EU) enfatizaram nesta terça-feira (12/08) que os ucranianos devem "decidir seu próprio destino", três dias antes de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra.

"Nós, líderes da União Europeia, aplaudimos os esforços do presidente Trump para encerrar a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia e alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia", escreveram.

Acrescentando que estão "prontos para apoiar diplomaticamente" o empenho do presidente americano e por meio de apoio militar e financeiro a Kiev, os líderes reiteraram a necessidade do fornecimento de "garantias de segurança robustas e confiáveis" para a Ucrânia e do próprio "apoio inabalável" europeu ao país.