O que fazer em caso de violência doméstica na Alemanha - Vítimas podem pedir proteção ou aconselhamento 24 horas ao dia, inclusive em português. Veja aqui as principais orientações.Vítimas de violência doméstica na Alemanha têm à sua disposição mecanismos para pedir ajuda e proteção, inclusive em português. Para isso, é importante conhecer as orientações das autoridades sobre o que fazer.

A violência doméstica tem muitas formas, incluindo abuso físico, psicológico, sexual ou privação de liberdade. Apenas em 2024, quase 257 mil destes casos no ambiente doméstico ou familiar foram registrados pelo Departamento Federal de Polícia Criminal, um recorde histórico na Alemanha.

A maioria das vítimas é de mulheres. Dentre os casos registrados, elas são quase 80% das vítimas de violência por parceiros ou ex-parceiros íntimos e 73% no caso de agressões por um familiar.