Plano contra tarifaço inclui crédito de R$ 30 bi, diz Lula - Empresas afetadas pelas tarifas americanas poderão acessar recursos extraordinários. União também deve realizar compras governamentais para mitigar o impacto. Pacote será detalhado na quarta-feira.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que assinará na quarta-feira (13/08) uma Medida Provisória para abrir uma linha de crédito de R$ 30 bilhões destinada aos exportadores prejudicados pelo tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

"Amanhã eu vou assinar uma Medida Provisória que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que porventura tiverem prejuízos com a taxação do Trump. R$ 30 bilhões é só o começo", disse Lula nesta terça-feira (12/08) em entrevista ao programa O É da Coisa, da BandNews.

Segundo o presidente, o plano de contingência será detalhado no momento da assinatura. Ele adiantou, porém, que a medida também incluirá a possibilidade de a União realizar compras governamentais para reduzir as perdas com excedentes de produção que não forem exportados.