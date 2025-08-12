Quem tentou chegar desapareceu: conheça Akakor, a lenda da cidade perdida na Amazônia

Nos anos seguintes, uma série de estrangeiros fascinados pela lenda de Akakor desapareceria na Amazônia após encontros com Tatunca. Em 1980, o americano John Reed, de 28 anos, escreveu aos pais dizendo estar a dois dias da cidade mítica antes de desaparecer. Em 1983, o suíço Herbert Wanner, de 22 anos, sumiu durante uma expedição com Tatunca; seu corpo foi encontrado no ano seguinte com um tiro na cabeça.

Já Karl Brugger foi morto a tiros em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 1° de janeiro de 1984, supostamente durante um assalto. Tinha acabado de deixar o posto de correspondente e se preparava para ir morar na Amazônia. No dia da morte, estava com o colega Ulrich Encke, que afirmou que Brugger tentava pegar a carteira quando foi baleado no peito —exatamente onde tinha uma tatuagem de tartaruga igual à de Tatunca Nara.

Na época, o autor dos disparos foi reconhecido como um morador da comunidade Cantagalo, embora a única testemunha tenha viajado para a Alemanha no dia seguinte. Até hoje, o caso permanece sem solução, cercado de suspeitas e teorias conspiratórias.

Outra história envolve Christine Heuser, professora de yoga da Alemanha que, após ler "Crônica de Akakor", acreditava ter sido casada com Tatunca Nara em uma vida passada. Fascinada pela ideia, viajou à Amazônia, apaixonou-se pelo "príncipe indígena" e, em 1987, decidiu viver na selva. Após uma discussão com Tatunca, partiu sozinha floresta adentro. Nunca mais foi vista.

As suspeitas sobre Tatunca chegaram às autoridades. O suposto indígena se chamava na verdade Hans Günther Hauck, um alemão que abandonou a família nos anos 1960 para adotar uma falsa identidade na floresta brasileira. O Ministério Público do Amazonas e a Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA) investigaram Hauck por envolvimento em homicídios e desaparecimentos. Nada foi adiante. Os processos acabaram arquivados, e Tatunca seguiu vivendo da fama que criou em torno de si mesmo.

Nos anos 1990, o programa "Fantástico", da TV Globo, foi atrás do "último descendente dos Ugha Mongulala", mantendo viva a lenda de Akakor e seu enigmático narrador. Em 2024, um documentário da emissora pública alemã ARD também abordou a história.