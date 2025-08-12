Risco mortal no jornalismo em Gaza: o caso Anas al-Sharif

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, argumenta que o objetivo de guerra continua sendo a destruição do Hamas, que governa a Faixa de Gaza. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas em Israel e sequestrou outras 251 na Faixa de Gaza, em um ataque terrorista sem precedentes.

Vídeos retratando dois reféns israelenses esquálidos recentemente geraram indignação em Israel; ao mesmo tempo, as críticas à condução da guerra por Israel crescem no exterior. Segundo as Nações Unidas, toda a população da Faixa de Gaza está sob ameaça iminente de fome. Inúmeras organizações de direitos humanos – incluindo, mais recentemente, ONGs israelenses – acusam Israel de cometer genocídio em Gaza. Uma alegação que está sendo investigada pela Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Em junho, mais de 200 veículos de comunicação exigiram, em carta aberta, livre acesso de jornalistas à Faixa de Gaza. As imagens e informações divulgadas por veículos de comunicação internacionais vêm, em sua maioria, de jornalistas locais que trabalham como repórteres ou correspondentes para esses veículos. Alguns colaboram com redações ou escritórios de correspondentes fora da Faixa de Gaza há anos. As autoridades israelenses acusam repetidamente jornalistas palestinos na Faixa de Gaza de falta de objetividade.

Com poucas exceções, Israel nega o acesso de jornalistas internacionais à Faixa de Gaza. Somente no âmbito do chamado "jornalismo incorporado" – jornalismo inserido em estruturas militares –, alguns jornalistas selecionados são autorizados a viajar a Gaza por algumas horas. Os jornalistas ficam então sob a supervisão de soldados e devem ter seu material bruto aprovado pela censura militar. Os repórteres que aproveitam essa oportunidade estão cientes de que estão sendo apresentados apenas à perspectiva do Exército israelense.

Israel considera processar New York Times

Para reportar o que acontece no território palestino em guerra, redações também dependem de relatos de jornalistas palestinos, de organizações como Médicos Sem Fronteiras e de outras entidades humanitárias, além de contatos em Gaza. Veículos de comunicação internacionais também são alvos recorrentes do governo israelense.