Rússia lança ofensiva relâmpago na Ucrânia antes de cúpula com Trump

O mapa da guerra atualizado pela plataforma ucraniana DeepState mostrou nesta terça-feira (12/08) que as forças russas avançaram pelo menos 10 quilômetros ao norte em dois eixos nos últimos dias.

A manobra é uma das mais intensas do último ano de conflito. Segundo o DeepState, os russos avançaram sobre um trecho próximo às cidades ucranianas de Kostiantynivka e Pokrovsk.

O corredor ocupado, agora sob controle russo, também ameaça a cidade de Dobropillia, um centro minerador que está sendo abandonado por civis e que vem sofrendo ataques de drones russos.

Moscou tenta isolar ainda mais as últimas grandes áreas urbanas controladas pela Ucrânia como forma de conquistar Donetsk integralmente. A região é central no conflito desde setembro de 2022, quando a Rússia anunciou sua anexação.

"A situação está bastante caótica, pois o inimigo, tendo encontrado brechas na defesa, está se infiltrando mais fundo, tentando se consolidar rapidamente e acumular forças para prosseguir com o avanço", disse o DeepState em seu canal no Telegram.

Ucrânia diz que situação é "dinâmica"

Em nota, o Exército ucraniano disse estar envolvido em batalhas pesadas contra as forças russas que tentam penetrar suas defesas. "A situação é difícil e dinâmica", afirmou em comunicado.