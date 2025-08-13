Cinco proibições exóticas que vigoram na Alemanha

1.Sexta-feira Santa: proibido dançar ou assistir a alguns filmes

Na maioria dos 16 estados da Alemanha, a Sexta-feira Santa é considerada um feriado em que é preciso fazer mais silêncio do que de costume. Desde a Idade Média, é proibido dançar neste dia. A capital, Berlim, tem uma abordagem mais liberal em relação à proibição de dançar. Em Berlim, só não se pode dançar entre 4h e 21h da Sexta-feira Santa. Mas no estado da Baviera, no sul do país, predominantemente católico, a proibição dura 70 horas - começa na quinta-feira que antecede a Páscoa e vai até sábado. As multas para quem infringir a lei podem chegar a 10 mil euros (R$ 54 mil).

Neste dia, considerado um "dia do silêncio", também não é permitido lavar o carro, fazer mudança ou vender algo, mesmo que sejam objetos usados de dentro de sua própria casa.

Em vários estados alemães, existe uma lista de cerca de 700 filmes que não podem ser assistidos durante feriados tidos como "feriados silenciosos" ou "dia do silêncio". Entre eles estão Os Caça-Fantasmas, o inocente desenho animado Heidi, de 1975, e a sátira religiosa A Vida de Brian, uma comédia do grupo inglês Monty Python.

Mas, volta e meia, os alemães protestam contra a proibição de dançar no período da Páscoa. Desde 2013, existe uma iniciativa na cidade de Bochum, no oeste da Alemanha, que exibe publicamente o filme A Vida de Brian para qualquer um que quiser assistí-lo – em protesto contra as regras tidas como ultrapassadas.

2. Não pode colher cogumelos à noite, nem alho de urso com raiz