[Coluna] Quando a Casa Branca flerta com o golpismo no Brasil

Torna-se absolutamente ridículo, porém, quando o governo Trump, por meio de Christopher Landau, o vice-secretário do Departamento de Estado dos EUA, afirma que a separação democrática dos poderes "é a maior garantia de liberdade já concebida pelo espírito humano". Foi assim que Landau publicou na rede X. Ele escreveu: "Nenhum poder — e nenhuma pessoa — pode acumular poder demais, se for controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes nada significaria se um deles tiver a possibilidade de intimidar os demais."

Receber lições de democracia de Trump é um insulto

É preciso lembrar que Landau é um representante do governo de Donald Trump, o próprio símbolo da intimidação ao Legislativo e ao Judiciário. Trump já convocou seus apoiadores a invadirem o Capitólio; ameaça congressistas de seu próprio partido; pressiona e ataca publicamente juízes cujas decisões o contrariam; afasta procuradores e altos funcionários da Justiça quando investigações se aproximam de seu círculo; demitiu o diretor do FBI e outros chefes de agências federais; aciona a Guarda Nacional contra cidadãos. Nas ruas americanas, sob Trump, pessoas são sequestradas por homens mascarados em veículos sem placas e desaparecem por dias.

Agora, o presidente exige redesenhar distritos eleitorais para garantir vitórias futuras de seus aliados. Além disso, normalizou a mentira como método político — um vício que já contamina o Brasil, onde a falsidade passou a ser tratada como "liberdade de expressão". Mas liberdade exige responsabilidade e acordo social: se todos os motoristas ignorassem as leis de trânsito sob o argumento de que limitam sua liberdade, o tráfego seria impossível. Para Trump e seus seguidores, contudo, liberdade significa apenas o direito do mais forte.

Receber lições de democracia de tal governo é um insulto. É verdade que o Brasil é uma democracia com falhas graves, enraizadas na desigualdade extrema e na corrupção endêmica. Mas também os Estados Unidos são classificados pela Economist Intelligence Unit como uma "democracia com falhas" (flawed democracy), com déficits em liberdade de imprensa, degradação da cultura democrática e um processo legislativo cada vez mais capturado por ricos e grupos de interesse.

Brasil não tem a aprender com os EUA