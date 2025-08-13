Como são escolhidos os nomes dos medicamentos no Brasil?

Como os nomes são criados e por que alguns são vetados

No Brasil, um mesmo princípio ativo, ou seja, a substância responsável pelo efeito terapêutico do medicamento, pode ser encontrado em diferentes versões. Medicamentos inovadores (ou de referência) e seus similares recebem nomes de marca definidos pelas farmacêuticas. Já os genéricos devem ser identificados apenas pela Denominação Comum Brasileira (DCB), que corresponde ao nome oficial do princípio ativo. Segundo o farmacêutico e ex-presidente da Anvisa Dirceu Barbano, essa distinção é importante para evitar confusões e reforçar a função da marca como um elemento comercial, e não como indicativo de eficácia.

Nos casos em que a marca é permitida, o processo de criação começa nas próprias farmacêuticas, com sugestões vindas de áreas como marketing, jurídico e pesquisa. "O processo é longo, mas começa sempre com um brainstorming criativo", afirma Edilson Bianqui, diretor de prescrição médica. As ideias são testadas em simuladores fonéticos, bancos de dados e plataformas internacionais para evitar duplicidade de nomes ou associações negativas em outras línguas.

Depois disso, o nome precisa passar pelos critérios da Anvisa. Há regras para impedir o uso de mais de 50% da DCB ou do nome do princípio ativo. "Por exemplo, a dipirona tem oito letras, mas o 'I' se repete, então contamos sete letras. O nome proposto para medicamento não pode usar mais de três letras desse princípio ativo", explica Bianqui.

Na prática, se um nome fosse proposto como "Diropina", ele não seria aceito, pois utiliza várias letras do princípio ativo dipirona. Se o nome contiver "D, I, R, N" (quatro letras do princípio ativo), também será recusado, pois já ultrapassa o limite de três letras permitido.

Barbano afirma que esse cuidado tem o objetivo de reduzir o risco de erro na prescrição, uso e administração dos medicamentos pelas pessoas. Além disso, os nomes não podem conter promessas de efeito, sugerir uso não indicado ou induzir à automedicação.