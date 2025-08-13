Depois do cacau mais caro, avelã agora ameça aumentar preço do chocolate

O ingrediente

Embora não se fale muito das avelãs, elas são um ingrediente fundamental em muitos produtos considerados gourmet e consumidos em grande escala no mundo todo.

Para marcas como Ferrero, que fabrica a Nutella, o prejuízo pode ser enorme porque elas utilizam cerca de um quarto do abastecimento global de avelãs. Este fruto representa cerca de 13% da receita do creme de chocolate com avelã Nutella. Milhões de potes são vendidos todos os anos, o que significa que mesmo um pequeno aumento de preço eleva os custos de produção e reduz a margem.

Se a escassez de avelã se mantiver constante, a Ferrero e outros fabricantes de doces podem ser forçados a reformular suas receitas. Os fabricantes podem ter que reduzir o tamanho dos produtos ou repassar os custos ao consumidor final, e isso faltando apenas pouco mais de quatro meses para o Natal.

Escassez

A Ferrero é uma empresa com raízes na região do Piemonte, na Itália, onde são cultivadas as avelãs de alta qualidade da variedade "Tonda Gentile". Esta noz recebe este nome porque é "redonda e gentil", descrevendo em italiano o formato arredondado do fruto. Além da Itália, a Ferrero importa avelãs da Turquia, do Chile e dos Estados Unidos.