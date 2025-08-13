EUA miram Mais Médicos e revogam vistos de brasileiros ligados ao programa - Sanções afetam atual secretário do Ministério da Saúde e o coordenador para a COP30, acusados pelo secretário de Estado americano de fomentarem "esquema de trabalho forçado do regime cubano".O Departamento de Estado dos EUA tomou medidas para revogar vistos de dois brasileiros responsáveis pela implementação do programa Mais Médicos no Brasil, entre eles, o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do governo federal.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou os funcionários de serem cúmplices de um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" devido à contratação de profissionais de saúde de Cuba durante os primeiros anos do programa no Brasil.

"O Mais Médicos foi um golpe diplomático inaceitável de 'missões médicas' estrangeiras", disse ele em publicação no X nesta quarta-feira (13/08).