Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa por corrupção

Segundo uma fonte responsável pela condução das investigações, Kim negou todas as acusações contra ela.

Quais são as acusações contra Kim Keon Hee?

Uma das acusações contra a esposa de Yoon Suk Yeol surgiu em decorrência de um incidente em 2022, quando ela participou de uma cúpula da Otan com o marido usando um pingente de luxo da Van Cleef, supostamente avaliado em US$ 43 mil (cerca de R$ 232 mil).

O item não constava nas declarações financeiras do casal, conforme exigido pela lei local. Na ocasião, Kim afirmou que o pingente de luxo era uma falsificação comprada há 20 anos em Hong Kong, mas a promotoria concluiu que a joia era genuína.

Além disso, Kim é acusada de receber duas bolsas Chanel avaliadas em US$ 14,5 mil (R$ 78 mil), bem como um colar de diamantes, como suborno de um grupo religioso em troca de influência sobre os interesses comerciais do grupo.

Segundo um porta-voz da promotoria, a prisão de Kim foi decretada por receio de que ela destruísse provas e interferisse na investigação.