Fraude na ciência vem crescendo com auxílio de redes maliciosas, alerta estudo - Análise de 5 milhões de artigos revela que problemas de integridade são "sistemáticos", com autores e editores mal-intencionados colaborando nas sombras para promover pesquisas falsas.O fenômeno das pesquisas fraudulentas está em ascensão ao redor do mundo e coloca a ciência em risco, alertam especialistas. Um novo estudo revelou que extensas redes de atores mal-intencionados trabalham para publicar estudos falsos, crescendo rapidamente e atuando de forma resiliente.

As conclusões, publicadas esta semana na revista PNAS, vieram da análise de mais de 5 milhões de artigos científicos em 70 mil periódicos.

"Há grupos de editores conspirando para publicar artigos de baixa qualidade, em grande escala, escapando dos processos tradicionais de revisão por pares", disse Reese Richardson, cientista social da Northwestern University, nos Estados Unidos, e autor principal do estudo.