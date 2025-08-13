Líderes europeus rejeitam troca territorial na Ucrânia em conversa com Trump

Moscou ampliou sua ofensiva em território ucraniano dias antes da cúpula nos EUA, ganhando terreno na região de Donetsk e acumulando vantagem para as negociações com Trump. O presidente americano chegou a afirmar que trocas territoriais seriam necessárias para selar a paz, ampliando temores de que território ucraniano seria negociado como parte de um cessar-fogo durante a cúpula bilateral.

Em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente ucraniano, o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, rejeitou esta ideia. "O princípio de que as fronteiras não podem ser alteradas pela força deve continuar valendo", disse. "A Ucrânia está pronta para negociar questões territoriais, [mas] o reconhecimento legal das ocupações russas não está em debate".

Ele defendeu que as conversas incluam garantias de segurança robustas para Kiev, permitindo que as Forças Armadas ucranianas mantenham sua capacidade de defender efetivamente seu país.

"As negociações precisam fazer parte de uma estratégia transatlântica comum. Só assim poderão ter maior chance de sucesso. Essa estratégia deve continuar a se apoiar em um forte apoio à Ucrânia e na pressão necessária contra a Rússia. Isso também significa que, se não houver avanço do lado russo no Alasca, então os Estados Unidos e nós, europeus, devemos aumentar a pressão", afirmou Merz.

Zelenski pede novas sanções se não houver cessar-fogo

Em visita a Berlim para participar das conversas, Zelenski pediu que a Rússia enfrente novas sanções se deixar a cúpula com Trump sem um "cessar-fogo imediato". Em março, a Ucrânia aceitou uma proposta de trégua desenhada pelos EUA e afirmou que não pode haver negociações de paz substanciais com a Rússia sem esse acordo.