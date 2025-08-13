Migração, gastos e cenário turbulento: Os cem dias de Friedrich Merz no poder

Popularidade interna baixa, presença no exterior

Nos cerca de 100 dias que se passaram desde então, Merz tem patinado no gosto do eleitorado, enfrentando impopularidade crescente.

Uma pesquisa elaborada pelo instituto Insa e divulgada neste domingo (10/08) pelo jornal Bild am Sontag apontou que apenas 27% dos alemães estão satisfeitos com o trabalho da coalizão de governo, formado pelo bloco conservador CDU/CSU de Merz e o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda.

Outro 60% expressaram insatisfação e 13% não responderam à pesquisa. No início de junho, cerca de um mês após a coalizão assumir o poder, 37% afirmaram estar satisfeitos, enquanto os insatisfeitos chegavam a 44%. Dessa forma, a porcentagem de alemães insatisfeitos com o governo saltou 16 pontos percentuais em pouco mais de dois meses.

Entretanto, Merz tem conseguido certo destaque na política externa. Logo após sua eleição, fez uma viagem de alto nível à Ucrânia com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assegurando ao presidente Volodimir Zelenski sua solidariedade. No início de junho, visitou o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca e, ao contrário de outros visitantes, foi bem recebido. Merz causou boa impressão na cúpula da UE e na cúpula da Otan.

Sua escolha de palavras pouco diplomáticas ocasionalmente causava irritação. Como, por exemplo, após o ataque de Israel ao Irã em 13 de junho: "Este é o serviço sujo que Israel faz por todos nós. Também somos afetados por este regime. Este regime de mulás trouxe morte e destruição ao mundo. Com ataques e assassinatos. Com o Hezbollah, com o Hamas." Mas, anteriormente, Merz também havia sido inusitadamente aberto em suas críticas a Israel, afirmando que não entendia mais a estratégia do Exército em suas ações na Faixa de Gaza. Merz falou com tanta frequência sobre questões de política externa que seu ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, frequentemente ficou em segundo plano.