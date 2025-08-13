O que diz o plano de Lula para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço

A MP também facilita a compra de gêneros alimentícios por órgãos públicos. A regra tem efeito imediato e precisa ser apreciada pelo Congresso em 120 dias. "Quanto mais rápido votarem, mais rápido os afetados serão beneficiados", disse Lula durante a cerimônia de lançamento das medidas.

Lula nega sancionar produtos americanos

Na ocasião, Lula destacou que o Brasil segue negociando com os Estados Unidos e busca o apoio de outros países para amenizar o impacto das tarifas. Segundo ele, o objetivo no momento não é sancionar produtos americanos.

"Não estamos anunciando reciprocidade. [...] Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique piorar a nossa relação [com os EUA]. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando o nosso parceiro", disse ele. "Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha", continuou presidente ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos presidentes da Câmara e do Senado.

O plano, batizado de Brasil Soberano, responde às sanções definidas por Trump como pressão contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Segundo o governo, 39 reuniões foram realizadas com representantes dos setores afetados pelas tarifas antes de se desenhar o projeto. Durante o anúncio, Haddad disse que o Brasil está sendo sancionado "por ser mais democrático que o agressor".