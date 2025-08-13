O que é adultização e como ela entrou na política do Brasil

Especialistas e organizações da sociedade civil são aguardados para a discussão entre parlamentares, agora tida como prioridade por Motta. Diversos projetos já em tramitação são sugeridos para servir de base à nova proposta.

O que é adultização?

A adultização de menores de idade é a adoção de comportamentos ou a atribuição de responsabilidades que não pertencem à infância, mas sim à vida adulta.

Ela ocorre, por exemplo, quando crianças cuidam de irmãos mais novos ou ajudam financeiramente as suas famílias, explica a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas, frequentemente, está relacionada à erotização infantil, amplificada pela produção ou o consumo de conteúdo para as redes sociais.

A adultização e a erotização precoces impactam o desenvolvimento emocional e psicológico. Podem gerar ansiedade e depressão ou dificuldade de socialização e de formação de identidade própria, prossegue a fundação.

"Na maior parte das vezes, inclusive, a criança sequer compreende esse processo de erotização precoce. Decide dançar uma música que todos estão dançando sem entender do que se trata, passar maquiagem ou escolher determinada roupa para se encaixar", escreve, por sua vez, o Instituto Alana. "E essas atitudes, quando repetidas, são absorvidas por ela como desejáveis e aceitas para a sua idade."