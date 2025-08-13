Supensão do envio de armas ameaça a "razão de Estado alemã" em relação a Israel?

Inicialmente, os principais membros do partido CDU evitaram se manifestar sobre a decisão de Merz. Um silêncio que chamou a atenção foi o do influente líder da bancada parlamentar, Jens Spahn. No entanto, críticas claras vieram da CSU, partido irmão da CDU na Baviera.

Stephan Mayer, especialista em política externa da sigla no Bundestag (câmara baixa do Parlamento), disse ao jornal Tagesspiegel que também enxerga o sofrimento de cerca de dois milhões de pessoas na Faixa de Gaza. "A questão é se a decisão de suspender parcialmente as entregas de armas é a resposta correta. Eu e muitos outros colegas somos de uma opinião diferente."

Mayer também colocou a decisão do chanceler no contexto das importações de armas de Israel para a Alemanha, que agora ameaçam ser reduzidas – algo que, segundo ele, seria desastroso: "Considerando o quanto a Alemanha depende das importações de armas de Israel, especialmente nessas áreas importantes de defesa cibernética, defesa de drones, escudos defensivos e cooperação de inteligência", argumentou ele, então o caminho de embargos parciais de armas contra Israel ou proibições de armas para Israel não é necessariamente a abordagem mais eficaz.

Já o especialista em política externa da CDU, Roderich Kiesewetter, escreveu na plataforma X: "A credibilidade da nossa razão de Estado é medida precisamente pela cooperação em segurança e pelo compromisso de proteger a vida judaica e o Estado de Israel."

Pesquisas de opinião podem ter impulsionado decisão

O debate do fim de semana também foi dominado pela questão do que estaria por trás do anúncio inesperado. Teria Merz sido influenciado por pesquisas recentes, como a ARD Deutschlandtrend, publicada há alguns dias pelo instituto de pesquisas Infratest-dimap? A enquete mostrou que uma clara maioria (66% dos entrevistados) acredita que o chanceler deveria aumentar a pressão sobre Tel Aviv para que mude sua atitude em Gaza.