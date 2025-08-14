[Coluna] Novo Plano Nacional de Educação é inspirador, mas pode ficar só no papel - Texto em debate no Congresso propõe dobrar gasto em relação ao PIB e atingir meta por aluno da OCDE. Amarras do novo arcabouço fiscal, porém, criam risco de repetir promessas não realizadas.A Câmara dos Deputados está debatendo o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que definirá as metas e estratégias da educação brasileira até 2034 e em eixos como alfabetização, ensino integral, infraestrutura, formação e valorização docente, além do compromisso inédito de enfrentar desigualdades de acesso e permanência entre grupos étnico-raciais. O texto já recebeu mais de 3 mil emendas.

Uma meta ambiciosa é a de financiamento: o plano prevê dobrar o investimento público em educação até alcançar 10% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim da década – uma promessa já feita em planos anteriores, mas nunca cumprida. Hoje, o gasto com educação no Brasil está em torno de 5% do PIB.

E mais ousada ainda é a meta de alcançar a média anual de investimento por aluno dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): enquanto o Brasil investe cerca de 3,6 mil dólares por aluno por ano, a média da OCDE é de 11,9 mil dólares – mais que o triplo.