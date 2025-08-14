Como o Brasil está conseguindo trazer fósseis no exterior de volta

O Anhanguera e outros 45 fósseis, contudo, ainda não têm o veredito para retornarem ao Brasil. Em 2019, a Justiça francesa entendeu que cabe a repatriação. Contudo, a empresa que tentava comercializar esse conjunto de fósseis entrou com recurso e o caso ainda não foi concluído.

"Muitos fósseis do Araripe estão em coleções particulares do mundo todo. Isso é um problema muito bem conhecido", diz a cientista.

O caso do Anhanguera não é isolado, mas não se sabe ao certo quantos fósseis foram retirados do país. Especialistas argumentam que isso é algo difícil de quantificar.

Raridade e cobiça

Fósseis foram declarados patrimônio da União num decreto-lei de 1942. São, portanto, patrimônio público, do povo brasileiro e por isso, segundo especialistas, não podem ser vendidos. "Assim, há mais de 80 anos, qualquer fóssil brasileiro só pode ser extraído, guardado, transportado e exportado com autorização expressa do governo federal", esclarece o procurador da República Rafael Rayol, que atua desde 2009 no MPF pela repatriação de fósseis do Ceará e já conseguiu trazer de volta milhares deles, tanto da Europa quanto da América do Norte.

Rayol diz que o caso dos 998 fósseis foi o mais emblemático no qual ele trabalhou. "Eles foram contrabandeados dentro de um carregamento de quartzo com destino à França e a carga, adquirida por uma empresa francesa especializada na comercialização de fósseis", conta ele, lembrando que foram vários anos de discussão na Justiça francesa e reuniões com autoridades.