Descoberta reacende disputa sobre origem da salsicha alemã bratwurst - Documento de 1269 menciona barraca com assador no estado alemão da Turíngia, mais de cem anos antes do registro da atual "barraca de bratwurst mais antiga do mundo", na Baviera.Pesquisadores da cidade alemã de Erfurt afirmam ter encontrado a evidência mais antiga de uma barraca que vendia salsichas bratwurst, reacendendo uma disputa histórica sobre a verdadeira origem da tradicional iguaria alemã.

Um documento de 1269 menciona a existência de uma barraca com um assador na famosa ponte Krämerbrücke, anunciaram Martin Sladeczek, gerente de projetos do patrimônio mundial da cidade, capital do estado da Turíngia, e o historiador emérito Karl Heinemeyer. O documento foi encontrado por acaso, durante uma pesquisa sobre a história da ponte.

Atualmente, o restaurante Wurstkuchl, da cidade de Regensburg, no estado da Baviera, ostenta o título de "barraca de bratwurst mais antiga do mundo". A primeira menção documentada de um cozinheiro no local remonta a 1378 – mais de cem anos depois do registro de Erfurt.