Justiça sul-coreana rejeita acusação de plágio envolvendo canção "Baby Shark"

As versões de Baby Shark da Pinkfong, conhecidas pelo contagioso refrão "doo doo doo doo doo doo" explodiram globalmente após serem publicadas no YouTube a partir de 2015. Uma delas, a Baby Shark Dance, publicada em 2016, contava em agosto de 2025 com mais de 16 bilhões de visualizações. É de longe o vídeo mais assistido da plataforma, contando com o dobro de visualizações do segundo lugar, um vídeo da canção Despacito.

Wright exigia uma indenização equivalente a 21.700 dólares (117.000 reais) e acusava a empresa de copiar elementos de sua obra, como a linha de baixo e o ritmo.

A The Pinkfong Company argumentou que sua versão era uma adaptação de uma melodia infantil clássica americana que não está protegida por direitos autorais.

Na decisão desta quinta-feira, a Suprema Corte da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira duas decisões de tribunais de instâncias inferiores que, em 2021 e 2023, haviam descartado qualquer violação de propriedade intelectual.

A Pinkfong também disse que a decisão reafirma que Baby Shark é baseada em "uma canção tradicional que passou a ser de domínio público”.

A empresa alegou que deu "um novo toque ao tema, adicionando um ritmo alegre e uma melodia cativante, o que a transformou no ícone da cultura pop que é hoje”.