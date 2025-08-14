Líder de gangue venezuelana Tren de Aragua é preso no Chile - Grupo estaria envolvido no assassinato de Ronald Ojeda, ex-militar e dissidente do regime de Nicolás Maduro. Asilado político, ele foi sequestrado em fevereiro de 2024 em Santiago.A polícia do Chile prendeu na noite desta quarta-feira (13/08), em Santiago, um dos líderes da gangue transnacional Tren de Aragua, que estaria ligada ao assassinato do ex-militar venezuelano Ronald Ojeda, segundo informações divulgadas por autoridades chilenas nesta quinta.

Alfredo José Henríquez Pineda, de 30 anos, também conhecido como Gordo Alex, um dos chefes da facção Los Piratas, foi capturado após várias operações e batidas policiais realizadas nos últimos dias na capital chilena.

A Tren de Aragua, gangue nascida na prisão venezuelana de Tocorón, espalhou-se por países como Colômbia, Peru, Bolívia e Chile, onde as autoridades a acusam de cometer inúmeros crimes, como tráfico de drogas, extorsão, sequestros e homicídios.