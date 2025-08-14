Moraes pede data a Zanin para julgamento de Bolsonaro - Além do ex-presidente, mais sete réus respondem por crimes como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Penas podem passar de 30 anos de prisão, e previsão é de que o julgamento comece em setembro.O ministro Alexandre de Moraes pediu nesta quinta-feira (14/08) para o presidente da Primeira Turma Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, uma data para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de participação na trama golpista depois das eleições de 2022.

O pedido foi feito após os réus entregarem suas alegações finais nesta quarta-feira, nas quais se disseram inocentes e pediram absolvição.

Segundo Moraes, o processo está pronto para ser incluído na pauta, e a definição de uma data é necessária para garantir a efetividade da ação. A previsão é de que o julgamento comece em setembro.