O que vem após Bolsonaro entregar alegações finais ao STF - Início do julgamento de trama golpista é esperado para setembro. Além de Bolsonaro, respondem por crimes como golpe Estado outros seis réus.O ex-presidente Jair Bolsonaro entregou as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ação penal por tentativa de golpe de Estado. A defesa negou que ele tenha atuado para reverter o resultado das eleições de 2022 ou derrubar o atual governo. Agora, caberá à corte marcar o julgamento, que poderá acontecer já em setembro.

Num documento de 197 páginas, os advogados afirmaram que Bolsonaro demonstrou ter determinado "a transição (de poder)", evitou "o caos com os caminhoneiros" e garantiu aos eleitores que "o mundo não acabaria em 31 de dezembro."

Além de Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, outros seis réus tinham até as 23h59 de quarta-feira (13/08) para fazer o último pronunciamento ao STF. Eles fazem parte do chamado "núcleo 1" da suposta trama golpista.