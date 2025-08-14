Peru tem quatro ex-presidentes presos ao mesmo tempo - Detido na quarta-feira, Martín Vizcarra foi levado para presídio que já abriga três outros ex-presidentes. Ao todo, Peru viu seis antigos mandatários serem detidos nas últimas duas décadas.A Justiça do Peru determinou na quarta-feira (13/08) a prisão preventiva, por cinco meses, do ex-presidente do Peru Martín Vizcarra por risco de fuga. No momento, Vizcarra enfrenta uma possível condenação em um processo que envolve acusações de recebimento de propina.

Após a decisão Vizcarra foi detido pela Polícia Nacional.

Ele foi levado para a prisão de Barbadillo, na região de Lima, onde atualmente também seguem detidos três outros ex-presidentes peruanos: Alejandro Toledo (acusado de lavagem de dinheiro), Pedro Castillo (tentativa de golpe de Estado) e Ollanta Humala (corrupção).