Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente? - Enquanto impõe tarifas pesadas a países como Índia e Brasil, presidente americano suaviza sua postura em relação a Pequim. Que vantagens a China tem que os outros não têm?Após meses sendo tratada pela Casa Branca como pária comercial, a China está agora no centro dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para fazer as pazes e evitar outra espiral tarifária.

Em abril, Trump rotulou a China como "a maior ameaça à América" e acusou o gigante asiático de "trair" a maior economia do mundo por décadas. O embate levou à aplicação de tarifas de 145% sobre produtos chineses.

Poucos meses depois, porém, o tom mudou. Trump estendeu a suspensão de uma trégua tarifária com a China, elogiou o presidente Xi Jinping como "um grande líder" e lançou a ideia de uma cúpula entre EUA e China no segundo semestre. Atualmente, a alíquota sobre produtos chineses está limitada a 30%, enquanto as penalidades mais pesadas se voltaram a países como Índia e Brasil, que agora enfrentam tarifas de 50%.