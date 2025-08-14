Reunião Putin-Trump: Partes da Ucrânia poderiam mudar de mãos? - Grandes áreas do leste e do sul da Ucrânia foram tomadas à força por Moscou. Presidente americano falou em "troca de terras", mas ucranianos não têm trunfo para negociação.Quando o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, se encontrarem no Alasca na sexta-feira (15/08), as duas delegações chegarão com perspectivas geográficas bem diferentes.

Para Washington, a Ucrânia cobre uma área de cerca de 600 mil quilômetros quadrados. Mas Moscou considera que o país é 20% menor, já que vê grande parte do leste ucraniano como território russo.

Trump causou certa confusão geográfica antes do encontro, referindo-se repetidamente a ele como uma reunião "na Rússia" — mesmo que os EUA tenham comprado o Alasca da Rússia em 1867. Em seguida, Trump afirmou querer organizar uma "troca de terras" entre Rússia e Ucrânia.