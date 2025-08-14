STF julga repatriação de menores em caso de abuso doméstico

Com mais de cem países signatários, a Convenção de Haia prevê que um menor de 16 anos retirado do país de residência habitual por um genitor, sem autorização do outro, deve ser retornado. A exceção é quando houver "risco grave" de "perigos de ordem física ou psíquica" ou "situação intolerável", sem especificação sobre violência doméstica ou de gênero.

Pela nova interpretação, a repatriação poderá ser impedida quando houver "indícios comprováveis" de violência no ambiente doméstico, mesmo que a vítima direta seja outro membro da família. Em geral, mulheres.

"Mães de Haia"

Em 90% pedidos de repatriação recebidos pelo Brasil, são as mães que levam os filhos ao país sem o consentimento do outro genitor, de acordo com dados de uma pesquisa feita para a Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH, na sigla em inglês).

As regras se aplicam mesmo que a mulher tenha cruzado fronteiras para escapar de abusos domésticos por companheiros ou ex-companheiros. As mães que são separadas dos filhos passaram a se autointitular "Mães de Haia".

Para Maria Berenice Dias, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), os pedidos por uma nova interpretação propõem uma "mudança de paradigma" que privilegia o melhor interesse da criança.