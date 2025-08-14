Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

"Não estou preocupado de forma alguma. Nenhum deles está se saindo muito bem. Com o que estamos fazendo economicamente, estamos superando todos, inclusive a China. No momento, estamos nos saindo melhor do que qualquer outro país do mundo", afirmou.

Em seguida, voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, desde o dia 4 de agosto, por descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito do julgamento da trama golpista.

"O Brasil tem algumas leis muito ruins. Quando pegam um presidente e o colocam na prisão ou tentam prendê-lo… Eu conheço esse homem. Eu sou bom em avaliar pessoas. Acho que ele é um homem honesto. É realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro", declarou Trump.

Tarifaço a dezenas de países

Desde o dia 7 de agosto, o tarifaço de Trump impõe taxas mais altas para produtos importados para o território americano. Assinada em 30 de julho e com alvo em mais de 60 países, além da União Europeia, a medida entrou em vigor quatro meses depois de o presidente dos EUA ter anunciado, pela primeira vez, planos para impor tarifas sobre diversos parceiros, argumentando a busca por novos acordos comerciais em todas as áreas.

Com tarifas de 50%, o Brasil acabou sendo o país mais atingido pelo tarifaço de Trump. Ainda assim, cerca de 700 produtos estão isentos das tarifas. Segundo especialistas, isso ainda coloca a tarifa média sobre produtos brasileiros em torno de 30%, enquanto a UE e o Japão, por exemplo, estão sendo cobrados em 15%.