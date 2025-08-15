80 anos depois, Japão não quer mais se desculpar por crimes na 2° Guerra

Em 1995, o então premiê Tomiichi Murayama tornou-se o primeiro chefe de governo japonês a "se desculpar de todo coração pela dominação colonial e agressão" e expressar seu "profundo arrependimento" pelos crimes cometidos pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. À época, o Ministério das Relações Exteriores do Japão também publicou a declaração em chinês, coreano e inglês.

Afastamento do pacifismo

A decisão de Ishiba surpreende também porque o Japão redefiniu recentemente sua política de segurança e defesa. Analistas apontam que o governo poderia ter usado o 80º aniversário para explicar essa mudança de rumo. Na prática, a nação insular já se despediu da política externa pacifista que vigorou nas décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Os gastos japoneses com defesa devem chegar a 2% do PIB até 2027. Atrás apenas de EUA, China e Alemanha, o Japão é a quarta maior economia do mundo.

Tóquio também afrouxou uma proibição de exportar armas. No início de agosto, a Mitsubishi Heavy Industries obteve o primeiro grande contrato de defesa desde a guerra, superando a alemã Thyssenkrupp Marine Systems. A empresa construirá, por cerca de 5,6 bilhões de euros, 11 fragatas para a Marinha australiana.

Com seu silêncio, o premiê de 68 anos também parece estar levando em conta o peso da facção conservadora do governista Partido Liberal Democrata (PLD), e tentando não colocar em risco sua posição como chefe de governo e do partido após a derrota nas eleições para o Senado em julho. Os conservadores do PLD sustentam que, com a declaração do então premiê Shinzo Abe em 2015, tudo o que era necessário dizer sobre o fim da guerra já foi dito.