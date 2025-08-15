Alemanha diz que nova colônia que divide Cisjordânia é "ilegal" - Ministro de Israel anunciou construção de 3.400 unidades habitacionais para colonos, com objetivo declarado de dividir Cisjordânia em dois enclaves e dificultar criação de Estado palestino. Berlim pede suspensão.O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha classificou como ilegal o projeto de Israel de ampliar uma colônia israelense na Cisjordânia ocupada em uma área próxima a Jerusalém Oriental. O projeto pode criar um corredor que dividiria o território palestino, fragmentando-o em dois enclaves.

"A construção de assentamentos viola o direito internacional e as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU", disse um porta-voz da pasta na noite de quinta-feira (14/08), horas após o projeto ser anunciado pelo ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, de extrema direita.

O plano de Smotrich, ele próprio um colono que vive na Cisjordânia ocupada, é construir 3.400 unidades habitacionais em território palestino, na chamada área E1, que vai de Jerusalém Oriental ao assentamento Maale Adumim. Segundo seu gabinete, o projeto "enterra" a possibilidade de um Estado palestino independente.