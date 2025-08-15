Chefe da companhia ferroviária alemã é demitido pelo governo - Assolada por atrasos e fonte constante de frustração entre passageiros, Deutsche Bahn vai ter mudança de comando, em meio a esforços do novo governo alemão para tentar debelar crise no setor. Sindicato elogia demissão.O presidente da companhia ferroviária estatal alemã Deutsche Bahn (DB) foi demitido pelo governo na quinta-feira (14/08), em mais um capítulo da crise que envolve a empresa, assolada afundada por uma crise de infraestrutura e de pontualidade.

Richard Lutz, que liderava a DB desde 2017, deveria inicialmente permanecer na chefia da empresa até 2027. Mas o governo decidiu encerrar o contrato antecipadamente, marcando o fim da linha para a gestão Lutz.

"Agradeço ao Dr. Lutz por seus esforços em tempos difíceis", disse o ministro dos Transportes da Alemanha, o conservador Patrick Schnieder. Já um porta-voz da DB confirmou que Lutz continuará no cargo interinamente até que um sucessor seja nomeado.