Há 4 anos no poder no Afeganistão, Talibã desafia isolamento

A Rússia se tornou o primeiro país a reconhecer oficialmente o Talibã como autoridade, no início de julho.

"Dessa forma, a Rússia está assumindo o papel dos Estados Unidos no Afeganistão, que os EUA abandonaram voluntariamente com a retirada de suas tropas, há quatro anos", diz Sardar Rahimi, pesquisador de relações internacionais da Universidade Inalco, em Paris.

A China também mantém laços econômicos e políticos estreitos com o regime talibã.

Pequim não reconheceu oficialmente o governo talibã, mas o presidente Xi Jinping aceitou as credenciais do embaixador do Talibã com todas as honras previstas pelo protocolo diplomático, em janeiro de 2024.

A China precisa do Afeganistão e de suas matérias-primas para seu projeto de infraestrutura global, a Iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda.

Rahimi reforça que o Ocidente deve encarar o fato de que o Talibã controla todos os aspectos da vida pública no Afeganistão.