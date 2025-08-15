Mudança de sexo de aves selvagens é mais comum do que se pensava - Pesquisadores na Austrália constataram que 6% das aves selvagens estudadas apresentaram uma mudança natural de sexo, que pode estar relacionada à poluição e a outros fatores ambientais.Cientistas na Austrália detectaram uma taxa surpreendente de alteração de sexo em aves selvagens, fenômeno que pode estar ligado à poluição ou a outros fatores ambientais. A conclusão está em estudo publicado na quarta-feira (13/08) na revista científica Biology Letters.

Os pesquisadores analisaram o DNA de quase 500 aves de cinco espécies comuns da Austrália e descobriram que cerca de 6% tinham os cromossomos de um sexo, mas os órgãos reprodutivos do outro. Entre as espécies estudadas, estão cucaburras, pombas, pega-rabudas e loris.

"Isso indica que a determinação do sexo em aves selvagens é mais fluida do que pensamos e pode persistir até a idade adulta", explica Dominique Potvin, coautora da pesquisa, em um comunicado da Universidade da Sunshine Coast.