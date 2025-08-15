Negociações para tratado contra poluição por plásticos fracassam mais uma vez - Após 11 dias de negociações, Impasse sobre limitar produção de plástico impediu assinatura do primeiro acordo global contra a crise de poluição. Nações produtoras de petróleo rejeitaram imposição de limites à indústria.Após 11 dias de intensas discussões no escritório das Nações Unidas, em Genebra, representantes de 184 países não conseguiram chegar a um consenso para firmar o primeiro tratado destinado a enfrentar a crise global da poluição plástica. As negociações terminaram em impasse nesta sexta-feira (15/08).

"Não teremos um tratado para acabar com a poluição plástica aqui em Genebra", disse o negociador da Noruega após as conversas que se estenderam até as primeiras horas de sexta-feira, no horário local.

O principal ponto de inflexão recai na proposta de reduzir a produção global de plástico e impor controles globais, legalmente vinculantes, sobre produtos químicos tóxicos usados na fabricação destes materiais. A sugestão é defendida por uma coalizão formada pela União Europeia, Reino Unido, Canadá e muitos países africanos e latino-americanos.