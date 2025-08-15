O que a Europa espera do encontro entre Putin e Trump - Líderes europeus pressionam o presidente americano a impor sanções a Moscou caso o líder russo não acate um cessar-fogo imediato, mas há receio de que a cúpula resulte em um acerto feito às suas costas.Na tentativa de influenciar o resultado da reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, líderes europeus participaram de uma videoconferência com o americano e pressionaram para que a cúpula resulte em um cessar-fogo imediato.

A intervenção diplomática da UE tinha o objetivo de transmitir a Trump o desejo coletivo do bloco europeu, mas também de informá-lo sobre as intenções de Putin e alertá-lo para não ceder território ucraniano nas negociações bilaterais.

Em diversas declarações dadas após a conferência, os líderes mostraram confiança de que Trump estava convencido a não trair os interesses ucranianos e europeus.