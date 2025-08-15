Por que o Alasca foi escolhido para a reunião Putin-Trump

Ex-colônia russa vendida aos EUA no século 19, ali tanto a delegação do Kremlin como a da Casa Branca devem se sentir em casa.O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um esforço para acomodar seu homólogo russo, Vladimir Putin, e sediar a reunião entre ambos desta sexta-feira (15/08) sobre a Ucrânia no Alasca. Trump teve que voar cerca de 5.400 quilômetros para chegar à base militar Elmendorf-Richardson, onde ocorre o encontro, partindo de Washington. Putin, por sua vez, terá que voar pouco menos de 7.000 quilômetros para chegar à base, que fica ao norte de Anchorage, a maior cidade do Alasca.

Além disso, historicamente, o Alasca é um lugar com laços tanto com os Estados Unidos quanto com a Rússia. Isso significa que tanto a delegação dos EUA como a da Rússia devem se sentir em casa nesse extremo subártico do continente americano.

Antiga colônia russa, vendida aos EUA

Uma travessia terrestre conectava o extremo leste da Rússia ao Alasca até o fim da última era glacial, há cerca de 10 mil anos, e foi provavelmente assim que os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Depois, o aumento do nível do mar tornou o Estreito de Bering intransitável e os povos indígenas do Alasca ficaram de certa forma isolados. O nome Alasca deriva da palavra aleúte Alyaska, que é como os indígenas das ilhas Aleutas, que habitam essa região, chamam a área.