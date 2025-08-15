Tabu dificulta combate a estupros contra homens: 'Rótulo de que não nega sexo'

Para o psicólogo Denis Gonçalves Ferreira, além do medo, outros elementos estão por trás das subnotificações como o medo de serem vistos como homossexuais e até mesmo a dificuldade de reconhecer que o que viveram foi, de fato, um abuso sexual.

"Desde pequenos, os homens são ensinados que eles são fortes e devem ser capazes de se defenderem sozinhos. Assim, falar que foi vítima é como se demonstrasse uma vulnerabilidade, o que culturalmente no Brasil ainda é muito difícil. Além disso, grande parte dos abusos sexuais partem de outros homens e dessa maneira a vítima acaba tendo uma relação homossexual, o que é motivo de vergonha para grande parte dessas vítimas", detalha.

Outro ponto que faz com que muitas vítimas fiquem em silêncio é a proximidade com o abusador. Os dados brasileiros mostram que a maior parte dos abusos é cometida por um familiar ou alguém conhecido da família.

Denis é fundador da ONG Memórias Masculinas, que oferece plantões psicológicos gratuitos a homens vítimas de violência e qualquer pessoa pode pedir ajuda através de uma página do Instagram e um site, que direciona o contato a um profissional capacitado. Segundo o psicólogo, são cerca de 20 novos contatos por mês.

O psicólogo relata que muitas vítimas relatam que os abusos sexuais também são cometidos por mulheres, como babás, familiares e amigas da família. Além disso, ele destaca que relações sexuais pressionadas, como a exercida por esposas ou parceiras, podem produzir sensações parecidas às de uma violência sexual.

"A situação de abuso sexual masculino às vezes é muito difícil de ser identificada, porque o homem recebe o rótulo de que não nega sexo. Mas quando não há consentimento ou a idade é desajustada, como no caso de uma mulher mais velha com um adolescente, em que ela consegue convencê-lo de algo, também é um abuso. É necessário ter mais consciência sobre o tema", afirma.