Toni, a hipopótamo pigmeu de Berlim, vai para a França - Apadrinhado pelo zagueiro alemão Antonio Rüdiger, animal fez a popularidade do zoológico berlinense crescer, despertando também conscientização sobre espécies ameaçadas. Fãs poderão se despedir de 18 a 24 de agosto.O zoológico de Berlim anunciou que Toni, a jovem e adorada hipopótamo pigmeu, vai se mudar para o Zoológico de Mulhouse, na região da Alsácia, na França, perto da fronteira com o sudoeste da Alemanha.

A mudança ocorrerá como parte do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas (EEP, sigla para European Endangered Species Program), um projeto focado em manter populações saudáveis de espécies ameaçadas de extinção em cativeiro.

Desde seu nascimento, em 3 de junho de 2024, a pequena Toni conquistou o coração dos berlinenses e atraiu um grande número de apreciadores online. O número de seguidores da conta do zoológico de Berlim no Instagram, por exemplo, aumentou de 125 mil para 254 mil desde que ela chegou.