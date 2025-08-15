Trump e Putin iniciam cúpula sobre Ucrânia no Alasca

Desde que assumiu seu segundo mandato, Trump vem impondo a intermediação americana para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Em fevereiro, ele abriu negociações diretas com Moscou por meio de uma ligação telefônica com Putin e, no mês seguinte, chegou a suspender o envio de ajuda militar à Ucrânia – decisão posteriormente revertida com o apoio de países da União Europeia (UE).

Enviados americanos têm participado de conversas com representantes russos na tentativa de suspender a ofensiva militar, que ainda não levaram a avanços claros. Mais recentemente, Trump mudou o tom e passou a se dizer irritado com o líder russo, prometendo impor mais sanções contra Moscou se não houvesse uma trégua na guerra.

Europa espera por cessar-fogo

A cúpula entre os dois líderes é acompanhada por tensões na Europa. Os sinais enviados por Trump desde que assumiu o mandato movimentaram países europeus, que viram uma tentativa da Casa Branca de escanteá-los nas negociações, diminuindo sua influência sobre os rumos de um conflito que se desenrola em seu continente.

Líderes chegaram a se reunir na França em uma cúpula de emergência em fevereiro para tentar garantir que os interesses europeus estivessem representados nas negociações.

Nesta semana, representantes da Alemanha, França, Reino Unido, Polônia, da Comissão Europeia e da Otan dialogaram com Trump por videoconferência com apelos para que a reunião levasse a um cessar-fogo.