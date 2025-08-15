Washington aciona Justiça contra intervenção de Trump na polícia - Capital dos EUA contesta decisão do presidente de assumir o controle da segurança local. Procurador vê a mais grave ameaça à autonomia municipal da história da cidade.O procurador-geral de Washington D.C., Brian Schwalb, ingressou nesta sexta-feira (15/08) com uma ação federal para tentar impedir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assuma o controle do Departamento de Polícia Metropolitana (MPD, sigla para Metropolitan Police Department) da cidade por meio do envio da Guarda Nacional.

O processo foi movido poucas horas depois que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, nomeou o chefe da Agência Antidrogas, Terry Cole, como comissário de emergência do MPD.

Schwalb disse que a ação pede ao tribunal que declare ilegal a ação de Trump: "As ações ilegais do governo são uma afronta à dignidade e autonomia dos 700 mil americanos que chamam Washington de lar. Esta é a ameaça mais grave à autonomia municipal que a cidade já enfrentou, e estamos lutando para impedi-la", afirmou.