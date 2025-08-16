Baleias retomam espaços onde quase foram extintas no Brasil

A mudança no roteiro focado em educação ambiental marinha oferecido pelo instituto é tão recente quanto a aparição desses mamíferos naquela região. Eles passam por ali a caminho das águas amenas no sul da Bahia, onde se reproduzem, fugindo do mar congelado no inverno da Antártida.

"A gente está começando a ver animais permanecendo no litoral paulista por dois, três meses. Alguns juvenis estão ficando mais nesta região, possivelmente nem migrando para o Nordeste", afirma Sérgio Cipolotti, biólogo e coordenador do Instituto Baleia Jubarte na Bahia.

Rumo à reocupação

Encontradas em quase todos os oceanos, as baleias jubarte migram das águas mais frias, onde se alimentam, para regiões mais quentes para acasalar e ter seus filhotes. No Hemisfério Sul, elas percorrem cerca de 9 mil quilômetros no trajeto de ida e volta da Antártida até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia.

As paradas no meio do caminho, que eram mais raras de serem percebidas pelos humanos, ficaram evidentes nas últimas temporadas. Uma das hipóteses estudadas por pesquisadores é uma mudança da ocupação desses animais ao longo de toda a costa. A outra é a deficiência do krill, crustáceo minúsculo do qual as jubarte se alimentam no Polo Sul.

"A gente está começando a conhecer agora as que estão no litoral paulista porque são as mais jovens, ainda não estão no ápice reprodutivo", comenta Cipolotti. "Pode ser que elas estejam se alimentando de forma ‘oportunista' ao longo de sua migração, o que seria inédito", adiciona.