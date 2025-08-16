Eleições na Bolívia: O fim de uma era política no país?

A inflação, a escassez de combustível, dólares e produtos básicos, juntamente com a deterioração das instituições, fazem parte de um cenário que tem gerado mal-estar entre a população, aponta ele à DW.

A desconfiança, acrescenta, atinge "todas as instituições do Estado e também da sociedade civil". A isso se soma uma polarização que perdura desde a crise de 2019 e que agora se tornou ainda mais complexa pela implosão interna do MAS, dividido, segundo Exeni, em três grupos.

Evo Morales: de líder histórico a opositor interno

Morales renunciou à presidência em novembro de 2019, após quase 14 anos no poder, quando tentava se reeleger pela terceira vez seguida e em meio a suspeitas de fraude nas eleições ocorridas no mês anterior e à oposição das Forças Armadas.

Ele queria concorrer de novo neste ano, mas foi impedido pelo Tribunal Constitucional. Depois disso, segundo Exeni, ele primeiro "apostou em sabotar as eleições", inclusive seu entorno falou em boicote, mas, no fim, optou por promover o voto nulo.

O ex-presidente segue confinado em seu reduto de Chapare, com processos judiciais em aberto e sem possibilidade de concorrer. Para Moira Zuazo, pesquisadora da Universidade Livre de Berlim, sua permanência como figura central está ligada ao "culto à liderança" que ele mesmo fomentou, em detrimento da pluralidade interna do MAS, o que contribuiu para afastar o partido de suas raízes democráticas.