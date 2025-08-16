Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo - Decisão tomada após ação judicial reverte tentativa da Casa Branca de assumir o controle do departamento de polícia da capital dos EUA.O governo Donald Trump reverteu na sexta-feira (15/08) sua decisão anterior e concordou em deixar o chefe de polícia de Washington DC no comando da força policial após a intervenção de um tribunal federal dos EUA.

A decisão de manter a chefe de polícia Pamela Smith, nomeada pela prefeita, no comando do Departamento de Polícia Metropolitana veio depois que autoridades locais entraram com uma ação judicial para impedir a tomada de controle da polícia pela Casa Branca.

Na sexta-feira, a juíza distrital dos EUA Ana Reyes observou que o governo Trump não pode assumir legalmente o controle da polícia da cidade, mas que a lei provavelmente dá ao presidente mais poder do que a cidade gostaria.