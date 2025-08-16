Orquestra Juvenil Afegã: Resistência sonora contra o Talibã - A música está proibida no seu país natal, mas jovens da orquestra que fugiram para Portugal seguem tocando sobre perda e esperança. Eles se apresentam em Berlim neste domingo.Em agosto de 2021, quando o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, toda a Orquestra Juvenil Afegã conseguiu fugir para a Europa. Nos últimos quatro anos, os jovens músicos do Instituto Nacional de Música do Afeganistão (ANIM, na sigla em inglês) encontraram um novo lar em Portugal e se apresentam neste domingo (17/08) do festival Young Euro Classic, em Berlim.

"Fabricar instrumentos e tocar música é totalmente proibido no Afeganistão", disse Ahmad Sarmast, fundador e diretor do ANIM.

Ele disse que conseguiu ajudar 273 pessoas ligadas ao instituto de música a fugir do Afeganistão. Sua escola em Cabul depois foi fechada e os instrumentos, destruídos.