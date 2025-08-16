Para a Ucrânia, cúpula no Alasca foi uma grande decepção

Como que para confirmar isso, Dmitry Medvedev, presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse após a cúpula no Alasca que um "amplo mecanismo para reuniões" entre a Rússia e os EUA no mais alto nível havia sido restaurado.

"Importante: a reunião provou que negociações sem pré-condições e simultaneamente com a continuação da operação militar especial são possíveis. Ambos os lados atribuíram diretamente a responsabilidade pelos resultados das negociações futuras sobre Kiev e a Europa", escreveu Medvedev nas redes sociais. O termo operação militar especial é como a Rússia se refere à sua guerra contra a Ucrânia.

Mais incerteza após a cúpula do Alasca

Ivan Us acredita que a cúpula não aproximou a Ucrânia da paz. Em vez disso, intensificou o caos, já que os EUA e a Rússia estão fazendo declarações contraditórias sobre a continuação de um possível diálogo trilateral envolvendo o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Por exemplo, Moscou afirma que Trump e Putin não discutiram uma cúpula trilateral com Zelenski, enquanto Washington afirma o contrário.

O próprio Zelenski falou sobre ter recebido um convite para uma reunião trilateral. "Apoiamos a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre a Ucrânia, os EUA e a Rússia. A Ucrânia enfatiza: questões importantes podem ser discutidas no nível de chefes de Estado, e um formato trilateral é adequado para isso", escreveu ele nas redes sociais após uma ligação telefônica com Donald Trump.

Zelenski também informou que se reunirá com Trump em Washington na segunda-feira."A Ucrânia confirma mais uma vez que está pronta para trabalhar pela paz da forma mais produtiva possível. O presidente Trump me informou sobre sua reunião com o presidente russo e sobre os pontos-chave da discussão. É importante que o poder dos EUA influencie o desenvolvimento da situação", disse o presidente ucraniano.