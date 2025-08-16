Saldo da cúpula do Alasca: pouco avanço e afagos a Putin - Donald Trump poupou o presidente russo, Vladimir Putin, de questionamentos e cobranças em encontro que aparentemente não rendeu nenhuma decisão concreta para pôr fim à guerra na Ucrânia.Imediatamente após a cúpula no Alasca, Donald Trump pegou o telefone.

Ele informou ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que estava em Kiev, o que ele e seu convidado, o líder russo Vladimir Putin, haviam discutido do outro lado do mundo, sem a Ucrânia e o resto da Europa à mesa.

Zelenski reagiu prontamente e anunciou que estaria na Casa Branca na segunda-feira (18/08) para se reunir com o presidente dos EUA em Washington. Não está claro o que os dois discutirão.